По программе развития скотоводства в Армению ввезено около 300 животных

По субсидируемому государством кредиту по программе развития скотоводства в 2019 - 2024 гг. в 2019 году в Армению было импортировано уже 300 животных, получено еще 136 заявок на приобретение животных.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра экономики Армении Тигран Габриелян.

“В 2019 году мы представили в правительство программу развития скотоводства - программу приобретения племенных животных. По этой программе государство финансирует проценты по кредитам, и фермерам предоставляется 2-процентный кредит на ввоз племенных животных. В рамках этой программы импортировано уже около 300 животных”, - сказал Габриелян.

Уже представлены заявки на приобретение 136 голов крупного рогатого скота. По словам замминистра, этой программой в республике пытаются увеличить количество племенных животных, их заготовку.

Правительство Армении в марте утвердило “Программу развития животноводства в Республике Армения на 2019 - 2024 годы”. В ее рамках с целью приобретения и обеспечения доступности племенного крупного рогатого скота будет оказано государственное содействие посредством частичного субсидирования процентной ставки кредита. В рамках программы бенефициары смогут по субсидируемому кредиту с годовой процентной ставкой всего в 2% приобрести высококачественный племенной крупный рогатый скот. Хозяйствующим субъектам приграничных общин, получающим социальное содействие и кооперативам, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, кредит будет предоставлен по 0% процентной ставке. Срок погашения - 5 лет. Максимальный размер кредита одного бенефициара - 300 млн драмов.