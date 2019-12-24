Названы самые стильные женщины года

Британскую топ-модель и актрису Наоми Кэмпбелл назвали одной из самых стильных женщин 2019 года по версии журнала Vogue. Полный список знаменитостей с самым лучшим вкусом опубликован на сайте издания.

Журналисты отмечают, что в течение последних 12 месяцев в гардеробе модели преобладали наряды брендов Valentino, Versace и Alexander McQueen. Отдельно они выделили ее розовое платье Mugler с перьями и глубоким декольте на мероприятии благотворительной организации Fashion For Relief.

В рейтинг также попала английская киноактриса Джемма Чан. По данным журнала, с помощью стилистки Ребекки Корбин-Мюррей (Rebecca Corbin-Murray) для красной ковровой дорожки актрисе удается создавать гламурные, но в то же время комфортные образы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Следующей в списке стала американская певица и дизайнер Рианна. Знаменитость получила статус самой стильной женщины не только благодаря собственному модному бренд Fenty, но и потому, что участвовала в коллаборациях с мировыми марками, а также помогала развиваться начинающим дизайнерам.

К перечисленным звездам присоединилась и британская актриса Фиби Уоллер-Бридж, известная по роли в сериале «Флибэг». В одном из эпизодов Уоллер-Бридж появляется в черном костюме, купленном в магазине TopShop. После выхода серии такие же экземпляры моментально раскупили.

Пятерку самых стильных стала замыкает британская модель Адвоа Абоах. Лучшим образом Абоах за прошедший год, по мнению редакции Vogue, стал наряд на Лондонской неделе моды в сентябре. Модель появилась в жатом розовом платье Molly Goddard, с наплечной сумкой Gucci и в черных балетках Chanel.

Ранее в декабре франко-американского актера Тимоти Шаламе признали самым стильным в мире мужчиной. Такой титул актер получил от издания GQ благодаря оригинальным модным решениям, которые он демонстрирует на красных ковровых дорожках.