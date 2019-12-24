Важно развивать футбол, как важный атрибут организации общественной жизни: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял новоизбранного президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна. Как передает «Арменпресс», в начале встречи премьер-министр поздравил Армена Меликбекяна с избранием на пост президента Федерации футбола Армении. “В Армении и в правительстве много болельщиков национальной сборной Армении по футболу. И, естественно, нам не безразличны процессы, которые происходят в футболе и в Федерации футбола” - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что футбол для правительства очень важен по трем причинам: “Во-первых, развитие футбола имеет стратегическое значение, потому что я думаю и надеюсь, что содержательные изменения, произошедшие в Армении, найдут свое выражение и в футболе. В каком-то смысле, футбол и национальная сборная по футболу нашей страны своими результатами выразят наши национальные и государственные амбиции, и будут адекватны этим амбициям, потому что для правительства в контексте борьбы с коррупцией важна и декриминализация спорта. К сожалению, очень часто мы видим, что криминальные и коррупционные круги проникли и проникают в сферу спорта, в футбольную сферу. Мы и здесь должны обеспечить исключение криминальных и коррупционных отношений. Я, зная пройденный Вами путь, уверен, что Вы в принципе будете последовательны в этом деле. Мы говорили, что самым важным вопросом, который должен быть решен для граждан Республики Армения, является развитие возможностей. И конечно же, развитие возможностей. Футбол - одна из тех сфер, где многие юноши и девушки могут найти вдохновение для своего развития и использования своих возможностей. Очень важно, чтобы мы реально развивали футбольную инфраструктуру в Республике Армения и как важный атрибут организации общественной жизни”, - сказал премьер-министр РА.

Он добавил, что, конечно, Федерация футбола действует независимо от правительства, но наличие общих представлений создает большие возможности для сотрудничества. “Федерация футбола в этом плане имеет возможности сотрудничать как с правительством и государственными органами Республики Армения, так и с международным футбольным сообществом. Я уверен, что здесь используется не весь потенциал, и хочу пожелать Вам успехов в более эффективном использовании этого потенциала”, - заключил Никол Пашинян.

Новоизбранный президент ФФА Армен Меликбекян отметил, что в Федерации футбола Армении долгие годы не было конкурентных выборов. “Это произошло, и это важнейший знак того, что футбол в Армении должен идти на оздоровление. Что касается механизмов противодействия коррупции, то Вы знаете, и общество следит за позитивными развитиями в последнее время в европейском и мировом футболе. И в УЕФА, и в ФИФА в 2016 году произошли громкие скандалы, в отставку подали президент ФИФА, затем президент УЕФА, процесс оздоровления происходит и там. Мы сотрудничаем в этом направлении с международными структурами - УЕФА и ФИФА, и сделаем все возможное, чтобы в футболе Армении не было бы подобных явлений” - сказал Меликбекян.

Он добавил, что у них есть видение, выраженное в стратегии, разработанной до 2025 года. Это видение - сделать Армению более узнаваемой посредством футбола. В видении указано также об успешном выступлении национальных сборных разных возрастов и национальной сборной, их участии на финальных этапах чемпионата Европы и мира. Конечно, это амбициозная программа до 2025 года, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло, чтобы футбольные инфраструктуры в Армении развивались и футбол действительно стал бы той национальной игрой, которая будет для всех, а не для узких кругов”, - сказал Меликбекян.

Премьер-министр Армении добавил, что в современном мире футбол все больше и больше начинает восприниматься не только как вид спорта, но и как отрасль экономики. К сожалению, в Армении футбол не развивался как отрасль экономики, и я думаю, что причина этого та же, что и в других отраслях экономики - монополии, злоупотребления, ограничения возможностей. Выборы президента Федерации футбола Армении в обозримом прошлом не были с более чем одним кандидатом. И в этом плане я думаю, что это подтекст и Ваша ответственность очень велика, потому что, по сути, Вашими выборами в Армении проверяется новая модель управления и развития футбола, которая не имела прецедента. В мире, возможно,были, но в Армении не было такого прецедента, поскольку президенты Федерации футбола были людьми тесно связанными с властями. Очень важен футбол и как отрасль экономики, и как направление организации общественной жизни, как площадка, обеспечивающая национальное эмоциональное единство, где исчезают партийные принадлежности, политические убеждения. Футбол важен и как направление развития возможностей молодежи и детей и их здорового образа жизни”, - подчеркнул премьер-министр РА.

Он подчеркнул, что футбол имеет важное значение и в качестве компонента равномерного территориального развития. Мы считаем очень важным, чтобы и в областях Армении развивались футбольные инфраструктуры и футбольная жизнь. Для решения этих вопросов правительство будет поддержать Федерацию, Вы можете рассчитывать на эту поддержку. Мы надеемся, что деятельность Федерации футбола будет в рамках наших стратегических представлений. Я имею в виду указанные мною направления”, - сказал премьер.

Армен Меликбекян подчеркнул, что в последние месяцы они сотрудничают с государственными органами, добавив, что хотят, чтобы это сотрудничество было более тесным, поскольку футбол следует объединить как социальное средство и отрасль экономики и исключить политический компонент.

Премьер-министр подчеркнул, что в ближайшее время будет поставлена задача деполитизации футбола и спорта в целом. “Я думаю, что это одна из наших больших проблем, потому что во многих случаях делается попытка поставить спорт на службу каким-то группам, силам, отдельным конкретным политическим и различным амбициям. Нельзя допускать, чтобы спортсмены, имеющие большие заслуги перед государством и страной, стали фоном для саморекламы или политических процессов каких-то групп или отдельных лиц. Я рад, что в Федерации происходят такие изменения. На ваши плечи возложена очень важная миссия”, - заключил премьер-министр Пашинян.