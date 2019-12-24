Манвел Григорян останется под арестом: суд отклонил ходатайство защитника

В суде общей юрисдикции города Еревана судья Мнацакан Мартиросян отклонил ходатайство о замене меры пресечения в отношении бывшего депутата Национального собрания Манвела Григоряна на альтернативную меру пресечения.

Как сообщает «Арменпресс», следующее судебное заседание состоится 21 января 2020 года в 14:00.

Манвел Григорян находится под арестом с января этого года, он обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате более 1 млрд драмов из государственных средств и хищении с вымогательством имущества на сумму 37 млн драмов.