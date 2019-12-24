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ГКЗЭК призывает хозяйствующих субъектов в предпраздничный период воздержаться от  подорожаний

ГКЗЭК призывает хозяйствующих субъектов в предпраздничный период воздержаться от  подорожаний

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении призывает хозяйствующие субъекты в предновогодний период воздержаться от искусственного повышения и понижения цен в результате антиконкурентных соглашений или злоупотреблений доминирующим положением, а также от действий недобросовестной конкуренции.

“Комиссия ужесточит контроль, и периодически будет осуществлять мониторинг в крупных торговых сетях, сохраняя под контролем рынок широкого потребления товаров социального значения. В то же время призываем потребителей при наличии сведений о нарушениях закона, злоупотреблениях, обратиться в комиссию по телефону горячей линии 010 541 900 (324)”, - как передает «Арменпресс», об этом объявила Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении.




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