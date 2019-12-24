По программе содействия строительству “умных” ферм заключены договоры с 23 гражданами

По программе строительства и реконструкции малых и средних “умных” ферм, государственной поддержки их технологического обеспечения заключены договоры с 23 гражданами, которые уже строят или реконструируют некоторые фермы.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра экономики Армении Тигран Габриелян.

“По этой программе заявки представили 200 человек, из которых 165 соответствовали предъявляемым требованиям. В эту программу включен также и обязательный компонент обучения, который является своеобразным фильтром для того, чтобы эти люди поняли, нужно ли им строить эти фермы. В процессе обучения некоторые решили, что им это не нужно. 104 человека получили сертификаты, согласно которым они смогут участвовать в этой программе. С 23 гражданами был заключен договор. Они уже строят и реконструируют эти фермы”, - заключил Габриелян.

Заместитель министра отметил, что по первому этапу два бенефициара уже получили компенсацию, один - за строительство третьей модели - самой большой фермы, другой - за строительство средней модели.