Писательница Джоанна Линдсей умерла от рака легких

Американская писательница Джоанна Линдсей скончалась в городе Нашуа, штат Нью-Гэмпшир. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun во вторник, 24 декабря.

Перед смертью Линдсей боролась с раком легких. Ей было 67 лет.

Отмечается, что писательница умерла в конце октября, однако ее семья рассказала об этом только сейчас.

Джоанна Линдсей известна как писательница исторических любовных романов. В ее библиографии — серия книг о викингах «Сага о семье Хаардрад», дилогия о Средневековье, фантастическая трилогия «Лу-Сан-Тер» и многие другие книги. Она продала более 60 миллионов копий своих произведений по всему миру, все ее книги оказывались в топе бестселлеров по версии New York Times, многие — на первом месте.