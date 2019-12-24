В Японии отозвали почти 1,3 миллиона порций мороженого

Один из крупнейших в Японии производителей молочной и шоколадной продукции компания Morinaga Inc. объявила об отзыве с рынка около 1,28 миллиона стаканчиков с популярным мороженым Sundae Cup из-за возможного попадания мелких металлических частиц в продукт, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации компании, между 28 ноября и 14 декабря ряд покупателей обратились с жалобами на наличие посторонних элементов в мороженом. После проведенной проверки выяснилось, что на заводе в префектуре Гумма был нарушен процесс установки деталей в одну из машин, в результате чего в продукт могли попасть мелкие металлические частицы. Отзыву подлежит продукция только с этого завода.

"Мы приносим свои глубочайшие извинения нашим потребителям и партнерам за доставленное неудобство. Мы приложим все усилия для повышения контроля за качеством продукции для недопущения повторения аналогичных ситуаций", - говорится в пресс-релизе производителя.