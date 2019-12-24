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Россия и Азербайджан открыли движение по мосту через реку Самур

Россия и Азербайджан открыли движение по мосту через реку Самур

Автомобильный мост через реку Самур на азербайджано-российской границе введен в эксплуатацию. В церемонии открытия движения приняли участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Автомобильный мост через реку Самур возведен в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр". Ранее Орешкин говорил, что мост через реку Самур является важной частью международного транспортного коридора "Север - Юг".

Проект возведения моста через реку Самур реализован в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 г. между правительствами России и Азербайджана. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году. Его протяженность - 325,3 метра, ширина - 17,5 метра. Стоимость проекта - 36,5 млн манатов (около $21,5 млн). Россия и Азербайджан финансировали строительство поровну.

 

 

 




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