День раненых военнослужащих будет отмечаться в Грузии с будущего года

Решением министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, с будущего года в стране будет отмечаться День раненых и пострадавших военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Инициативу Гарибашвили озвучил на итоговом мероприятии Фонда помощи раненым военным.

В своем выступлении министр сделал акцент на важности реабилитации и ресоциализации раненых военнослужащих и рассказал, что в этом направлении собирается делать Минобороны.

"В рамках нашей новой, ориентированной на военнослужащих, социальной политики с января 2020 года раненым и пострадавшим военнослужащим в зависимости от тяжести травм и их общего физического состояния, к зарплате будут начисляться от 200 до 800 лари (от 70 до 277 долларов). По моему решению, с января бюджет надбавок будет увеличен вчетверо. Мы продолжим заботиться о наших военных и поддерживать их финансово", - сказал Гарибашвили.





