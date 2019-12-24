Армения остается для нас ключевым, надежным партнером: посол РФ

С точки зрения развития армяно-российских отношений 2019 год был довольно динамичным.

Как сообщает «Арменпресс», посол России в Армении Сергей Копыркин отметил, что динамика была в самых разных сферах, особенно в политической.

“Как вы знаете, в Армению приезжали президент России, премьер-министр, министр обороны и другие официальные лица. Это говорит о том, что между обеими странами есть много вопросов для обсуждения, наши отношения развиваются в самых разных сферах. Нас объединяют общие интересы, и, самое главное, это отражает политическую волю обеих сторон, направленную на то, чтобы не только сохранился, но и повысился уровень сотрудничества”, - сказал посол Копыркин.

Сергей Копыркин выделил активное сотрудничество между двумя странами и на интеграционных площадках - ЕАЭС, ОДКБ и др. Он подчеркнул, что Россия высоко оценила председательство Армении в ЕАЭС. Были предприняты серьезные шаги по повышению международного авторитета ЕАЭС, формированию новых связей.

“Мы высоко ценим взаимодействие, которое осуществляется нашими государствами на различных международных площадках - в ООН, Совете Европы и т. д. Результаты голосования по важным принципиальным вопросам свидетельствуют о том, что Армения для нас остается ключевым, надежным партнером, на которого можно рассчитывать в трудных ситуациях”, - отметил посол.

Сергей Копыркин подчеркнул и сотрудничество армянских и российских специалистов, осуществляющих гуманитарную миссию в Сирии.