Газета Financial Times выбрала слово года

Газета Financial Times назвала словом года выражение Be water ("Будь водой") - слоган гонконгских протестующих, вдохновлявшихся философией Брюса Ли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, еще до того, как власти Гонконга поняли, что происходит, протестующие "собирались как роса", чтобы блокировать дорогу к правительственному зданию. Когда на место прибывала полиция по борьбе с беспорядками, они "рассеивались как туман", убегая по узким улочкам, когда их ловили, они были "тверды как лед". Это - философия Be water ("Будь водой" - ред.) самого известного гонконгца Брюса Ли, отмечает газета.

Брюс Ли вырос в Гонконге, но стал знаменитым в Голливуде. Он занимался боевыми искусствами и был не только актером, но и философом.

"Очистите свой разум. Будьте бесформенными как вода. Сейчас вы наливаете воду в чашку - она становится чашкой. Вы наливаете воду в бутылку - она становится бутылкой. Вы наливаете воду в чайник - она становится чайником. Теперь вода может течь, или она может разбиться. Будь водой, мой друг", - говорил Брюс Ли в интервью в 1970-х.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.