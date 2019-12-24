Исполнительница роли самой сильной женщины покорила зрителей откровенным нарядом

Голливудская актриса Бри Ларсон покорила зрителей развлекательного телешоу Jimmy Kimmel Live своим откровенным нарядом. Видео опубликовано на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнительница роли самой сильной женщины — Капитан Марвел — в одноименном фильме на время стала ведущей передачи и предстала в черном платье с глубоким декольте. В эфире она подшутила над своим внешним видом. «Он (ведущий Джимми Киммел — прим. «Ленты.ру») сказал чувствовать себя как дома. Так что я пришла к нему в офис, сняла бюстгальтер и, будучи пьяной, заказала кучу одеял из интернет-магазина», — сказала Ларсон.

Множество зрителей обратили внимание на образ и положительно оценили его в публикациях в соцсетях. «Она выглядит прекрасно!» — отметил один из фанатов актрисы. «А ведь и правда возможно любить кого-то, уважать его талант и при этом ценить этот потрясающе глубокий вырез на груди», — заключил другой юзер. Ранее киноресурс IMDb признал Ларсон самой популярной актрисой 2019 года. Одним из главных факторов стал выход супергеройской картины «Капитан Марвел», а также появление в другом фильме киновселенной Marvel «Мстители: Финал». Ларсон обрела известность в 2015 году благодаря фильму «Комната». За роль в ленте она получила премию «Оскар» как лучшая актриса.