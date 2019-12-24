Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудили проблему КНДР

Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии в ходе трехстороннего саммита подтвердили намерение содействовать процессу денуклеаризации на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рёнхап.

"У нас состоялся углубленный диалог, в частности об условиях безопасности на Корейском полуострове… Три страны будут продолжать работать вместе, чтобы решить проблему политическим путем", - заявил китайский премьер Ли Кэцян на совместном брифинге трех лидеров после саммита.

Трехсторонний саммит Южной Кореи, Китая и Японии прошел 23-24 декабря в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду. Стороны обсудили трехстороннее сотрудничество, обстановку в Северо-Восточной Азии и других ключевых регионах. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также провел отдельные встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.