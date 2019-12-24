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Это правовой вопрос: Копыркин о нахождении в РФ бывших чиновников, проходящих по уголовным делам

Это правовой вопрос: Копыркин о нахождении в РФ бывших чиновников, проходящих по уголовным делам

Посол России в Армении Сергей Копыркин коснулся вопроса о нахождении в России группы бывших чиновников, проходящих в Армении по уголовным делам. Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами посол подчеркнул, что для него этот вопрос находится не в политической, а в правовой плоскости.

“Я уже выражал свою позицию по этому вопросу, для меня этот вопрос не политический, а правовой. И его нужно рассматривать именно с этой точки зрения. Есть соответствующие юридические инструменты, конвенции, законодательные нормы обеих стран. В генеральных прокуратурах наших стран есть профессиональные специалисты, которые общаются друг с другом по этому вопросу. Давайте позволим делать им это”, - сказал Сергей Копыркин.




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