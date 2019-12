Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy

Билли Айлиш рассказала, что замысел песни Bad Guy возник у нее как реакция на "грубое поведение" молодого человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Rolling Stone.

Певица поделилась в интервью изданию своими мыслями по этому поводу: "Ну хорошо, думала я, если ты будешь так себя вести, я тоже буду притворяться той, кем я на самом деле не являюсь".

Паузы в песне она объяснила отсылкой к композициям Never(JID) и Stuck InThe Mud (Isaiah Rashad), в которых музыка останавливается на 5 секунд, а потом снова продолжается. Такой прием показался ей интересным. Трек Bad Guy вошел в дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?