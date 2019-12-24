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В Британии почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству

В Британии почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству

Почтальон из графства Эссекс на юго-востоке Англии умер от усталости, доставляя письма и подарки к Рождеству. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что 42-летний Пол Краш работал водителем в почтовой фирме. В канун Рождества количество писем и посылок, которые необходимо доставлять ежедневно, возросло со 100 до 240. В таком режиме мужчине пришлось работать несколько недель.

В один из дней почтальон вернулся в офис после двенадцатичасового рабочего дня и пожаловался на плохое самочувствие. Менее чем через час у него случился сердечный приступ и мужчина скончался.

"Это было его проблемой. Он был человеком, который никогда не отказывался от переработок", - вспоминают Краша сотрудники фирмы.

 

 

 




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