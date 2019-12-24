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Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Чили

Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Чили

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Чили Себастьяну Пиньера в связи с трагической авиакатастрофой самолета ВВС Чили. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.




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