Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Чили

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Чили Себастьяну Пиньера в связи с трагической авиакатастрофой самолета ВВС Чили. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.