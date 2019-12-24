Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч с командой Казахстана

Сборные Казахстана и Армении проведут товарищеский матч.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Согласно договоренности, достигнутой между Федерациями футбола обеих стран, команды встретятся 30 марта 2020 год, в городе Алматы в Казахстане.

Команды встречались уже 7 раз. Казахстану лишь один раз удалось победить сборную Армении, 2 матча завершились вничью, футболисты национальной сборной Армении одержали 4 победы.