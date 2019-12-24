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Работа полиции оценена положительно, но отрицательные ответы удвоились

Работа полиции оценена положительно, но отрицательные ответы удвоились

Работу полиции за последний год полностью положительно оценили 20,5% граждан, скорее положительно - 47,3%.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал директор ООО “ЭМ Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International association” в Армении Арам Навасардян.

“Однако, по сравнению с предыдущими двумя годами, почти в два раза увеличилось число отрицательных ответов. 11,3% отметили, что ничего не изменились, 8,2% отметили скорее отрицательно и отрицательно - 5,3% “ - заключил Навасардян.




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БелТА

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