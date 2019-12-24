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66% опрошенных в вопросе дарения Еревану мусороуборочных машин не видят коррупционных рисков

66% опрошенных в вопросе дарения Еревану мусороуборочных машин не видят коррупционных рисков

66,2% граждан в вопросе дарения Еревану 3 мусороуборочных машин компанией, связанной с бизнесменом Самвелом Алексаняном не видят коррупционных рисков.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал директор ООО “ЭМ Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International association” в Армении Арам Навасардян.

“Однозначно нет, отметили 43,4% граждан, скорее нет - 22,8%, скорее да -9,2% и однозначно да -7,5%. Затруднились ответить на вопрос 17,1%”, - представил Навасардян.




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БелТА

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