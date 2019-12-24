В Австралии около 20 человек пострадали при раздаче подарков в ТЦ

Почти 20 человек пострадали в Австралии в ходе давки, начавшейся в одном из торговых центров в Сиднее во время предпраздничной раздачи подарков. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал 9News.

Инцидент произошел в ночь на вторник в торговом центре Westfield Parramatta. Давка началась после того, как с потолка здания начали падать воздушные шары, внутри которых находились подарочные карты и другие призы.

По данным телеканала ABC, на мероприятии собрались несколько сотен человек. После начала розыгрыша люди ринулись за подарками, сбивая с ног друг друга. Из-за полученных травм пять человек были направлены в больницу, еще 12 была оказана помощь на месте.

"Это какое-то сумасшествие", - заявила одна из посетительниц торгового центра. "Огромная толпа, молодые и пожилые. Я думаю, там были ваучеры не на большую сумму. Возможно 5 или 10 долларов", - добавила она.