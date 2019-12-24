Главная проблема, стоящая перед Ереваном, связана с общественным транспортом: GALLUP

Среди проблем, стоящих перед Ереваном, более 40% граждан отметили вопрос общественного транспорта.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал директор ООО “ЭМ Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International association” в Армении Арам Навасардян.

“24,1% опрошенных отметили проблему вывоза мусора, 9,2% - проблему озеленения, 8% - лифты, 6,7% - экологические проблемы и т.д.”, - сказал Навасардян.

На вопрос, как вы оцениваете изменения, произишедшие в Ереване в целом за последний год, 22% оценили положительно, 59,7% отметили, что скорее положительно, 8,7% - скорее отрицательно и вообще отрицательно 3,8%.