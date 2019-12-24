Служба принудительного исполнения объявила конкурс на замещение вакантных должностей в службе.

«Арменпресс» представляет объявление Службы принудительного исполнения.

“Название вакантной должности - принудительные исполнители отделов Еревана и областных отделов Службы принудительного исполнения.

Для замещения указанных вакантных должностей необходимо:

Соответствие требованиям статьи 9 Закона РА “О службе принудительного исполнения” и профессиональное образование, установленное решением от 25-го июня 2004 г. № 926-Е и решением от 15 октября 2015-е г. № 1177-Н.

Для получения информации об участии в конкурсе и представлении необходимых документов, а также ознакомления с функциями и перечнем вопросов, желающие могут обратиться в отдел управления персоналом Службы принудительного исполнения (Ереван, ул. Алабяна 41А, тел. 010 -34-15-66).

Для участия в конкурсе гражданин вручает документы лично, предъявляя паспорт.

Документы принимаются ежедневно с 8-го по 17-е января 2020 г., с 10:00 до 13:00, кроме субботних и воскресных дней.

Конкурс состоится 18 февраля 2020 г. в 10: 00, в административном здании Службы принудительного исполнения”.

Вышеуказанные правовые акты:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132713

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=101066

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=101073