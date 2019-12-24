Служба принудительного исполнения объявила конкурс на замещение вакантных должностей
Служба принудительного исполнения объявила конкурс на замещение вакантных должностей в службе.
«Арменпресс» представляет объявление Службы принудительного исполнения.
“Название вакантной должности - принудительные исполнители отделов Еревана и областных отделов Службы принудительного исполнения.
Для замещения указанных вакантных должностей необходимо:
Соответствие требованиям статьи 9 Закона РА “О службе принудительного исполнения” и профессиональное образование, установленное решением от 25-го июня 2004 г. № 926-Е и решением от 15 октября 2015-е г. № 1177-Н.
Для получения информации об участии в конкурсе и представлении необходимых документов, а также ознакомления с функциями и перечнем вопросов, желающие могут обратиться в отдел управления персоналом Службы принудительного исполнения (Ереван, ул. Алабяна 41А, тел. 010 -34-15-66).
Для участия в конкурсе гражданин вручает документы лично, предъявляя паспорт.
Документы принимаются ежедневно с 8-го по 17-е января 2020 г., с 10:00 до 13:00, кроме субботних и воскресных дней.
Конкурс состоится 18 февраля 2020 г. в 10: 00, в административном здании Службы принудительного исполнения”.
Вышеуказанные правовые акты:
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132713
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=101066
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=101073