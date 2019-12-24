В МИД Армении 23 декабря между министерствами иностранных дел Армении и России были проведены политические консультации относительно общеевропейской политики и безопсности.

Как сообщили «Арменпресс» в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, делегацию МИД Армении возглавлял начальник управления Европы Тигран Самвелян. Со стороны России консультации вел начальник управления по общеевропейскому сотрудничеству МИД РФ Николай Кобринец.

В ходе консультаций был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, сотрудничество РА-РФ в контексте общеевропейской политики и безопасности в Европе.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность периодического проведения подобных консультаций и обсуждений.