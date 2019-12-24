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В Индонезии число погибших при падении автобуса в ущелье возросло до 26

В Индонезии число погибших при падении автобуса в ущелье возросло до 26

Число погибших в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра возросло до 26 человек. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Bernama.

"Экспресс-автобус съехал с дороги, сорвался в ущелье глубиной 150 м и упал в реку Лематанг", - приводит агентство слова представителя местной полиции.

Автобус с 50 пассажирами отправился из города Бенгкулу на западном побережье Суматры в восточном направлении в город Палембанг. Пострадавшие были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Причины ДТП устанавливаются.

 

 

 




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