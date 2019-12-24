Суд отменил постановление о задержании вице-президента Аргентины Фернандес де Киршнер

Аргентинский суд отменил постановление о необходимости задержать вице-президента и экс-главу государства Кристину Фернандес де Киршнер до завершения рассмотрения дела о препятствовании расследованию теракта. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета "Насьон".

По ее данным, судьи не увидели достаточных оснований считать, что экс-президент может сбежать из страны или пытаться препятствовать расследованию в ее отношении.

В отношении Фернандес де Киршнер продолжает действовать ходатайство о задержании по другому делу, в рамках которого вице-президент обвиняется в коррупции.