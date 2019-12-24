Анна Акопян посетила социальную общественную организацию “Наш дом”

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile / Город улыбок” Анна Акопян 24 декабря посетила действующую в Эчмиадзине социальную общественную организацию “Наш дом”. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.

В сопровождении основателя организации Тигрануи Карапетян Анна Акопян обошла здание, встретилась с девочками, живущими под крышей организации и выпускниками организации. Девочки рассказали Анне Акопян о своих буднях, предпочтениях, студенческой жизни, мечтах и целях.

“По лицам девушек и по их настроению, очевидно, что они действительно выросли в семейной атмосфере. Вы проделали замечательную работу. То, что вы делаете - очень важно. Если вы сумели выполнить эту работу раньше и интегрировать девушек в общество, сделать их полноценными членами общества, то сейчас с новым правительством ваше дело станет намного легче, и девушки будут больше выигрывать”, - сказала Анна Акопян.

Тигрануи Карапетян подчеркнула, что самой большой мечтой девушек “Нашего дома “ была квартира.

“Под этой крышей у нас бывали и хорошие дни, и трудные дни, каждый ребенок мечтал иметь свою квартиру, и сегодня эта великая мечта, кажется, становится реальностью. Две наши выпускницы уже получили ордер на квартиру”, - сказала Тигрануи Карапетян.

На встрече девушки угостили Анну Акопян халвой и тортами, приготовленными своими собственными руками, и подарили ей вышитые украшения ручной работы, сувениры.

В конце визита Анна Акопян сделала запись в Книге почетных гостей “Нашего дома”.