Прокурор не утвердил обвинительное заключение по делу Ара Баблояна и Арсена Бабаяна

Прокурор, осуществляющий надзор, не утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя НС РА Ара Баблояна и бывшего исполняющего обязанности заместителя руководителя аппарата НС РА Арсена Бабаяна, обвиняемых в овладении полномочиями Конституционного суда РА, а также в совершении служебного подлога. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

“Прокурор, осуществляющий надзор за законностью предварительного следствия, изучил уголовное дело, расследованное в Специальной следственной службе РА и полученное в Генеральной прокуратуре РА с обвинительным заключением. Было принято решение не утверждать обвинительное заключение и вернуть уголовное дело для проведения дополнительного расследования. Решением даны соответствующие указания относительно обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, учитывая, что по их результатам будет возможно дать правильную уголовно-правовую оценку деяниям А. Баблояна и А. Бабаяна” - сказала Хачатрян.

Ранее Специальная следственная служба сообщила, что предварительное следствие по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службе РА по факту завладения полномочиями Конституционного суда РА, а также совершения служебного подлога в отношении бывшего председателя НС РА Ара Баблояна и бывшего исполняющего обязанности заместителя руководителя Аппарата НС РА Арсена Бабаяна завершено, и дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством о его направлении в суд.

Ара Баблоян обвиняется по ч. 1 ст. 300 и ст. 314 УК РА в завладении с группой должностных лиц полномочиями Конституционного суда РА, а также в совершении служебного подлога. Арсен Бабаян обвиняется по ч. 1 ст. 38-300 и ч. 1 ст. 314 УК РА - в пособничестве овладению Ара Баблояном и другими должностными лицами полномочиями Конституционного суда РА, а также в совершении служебного подлога.