Президент Бразилии госпитализирован после падения в резиденции

Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в понедельник вечером после падения в официальной резиденции, Дворце Алворада. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении распространенной пресс-службой главы государства.

"Его осмотрела медицинская бригада администрации президента, после чего он был доставлен в военный госпиталь", - сообщила пресс-служба. Как уточняется, в медучреждении политику провели компьютерную томографию головного мозга. "Изменений не выявлено", - утверждается в документе. Болсонару проведет от шести до 12 часов в стационаре под наблюдением врачей.