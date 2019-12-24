Елизавета II считает, что уходящий год не был простым для Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II считает, что уходящий год был не самым простым для страны, однако уверена, что небольшие уступки навстречу друг другу способны уменьшить даже серьезные расхождения во мнениях. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в рождественском послании, с которым монарх должна выступить во вторник. Выдержки из него приводит агентство Press Association.

"Дорога, конечно, не всегда [была] гладкая, и иногда в этом году она могла показаться довольно ухабистой, но небольшие шаги способны оказать огромное влияние, - отмечается в послании главы государства. - Маленькие шаги, сделанные с верой и надеждой, могут помочь преодолеть давние разногласия и глубинные расхождения во мнениях, принеся гармонию и понимание".