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Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

Демократы захотели предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ юридического комитета нижней палаты, направленный в апелляционный суд столичного округа Колумбия.

Противники Трампа от Демократической партии заявили о новых выявленных злоупотреблениях президента, которые также попадают под импичмент. Они сослались на бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана и потребовали через суд допросить его как свидетеля. Если показания Макгана подтвердятся, то комитет будет рекомендовать новые статьи импичмента в дополнение к имеющимся.

19 декабря, палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью. 

 




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