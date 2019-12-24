С будущего года в Лчашене будет действовать геологический музей

В полуподвальном этаже Дома культуры общины Лчашен Гегаркуникской области разместится краеведческий музей.

Как сообщил «Арменпресс» начальник управления градостроительства администрации Гегаркуника Армен Зограбян, территория музея была отремонтирована в рамках субвенциальной программы, утвержденной правительством Армении. Договорная стоимость работ по созданию музея составила 11,3 млн драмов, из которых 5,1 млн драмов выделило правительство РА, 6,2 млн -муниципалитет Лчашена. Строительные работы начались в августе 2019 года и завершились в конце ноября 2019 года. Однако для обеспечения деятельности музея, как представил глава общины Лчашен Корюн Маргарян, еще предстоят определенные важные шаги, которые требуют дополнительных средств. “В первую очередь, мы должны заказать специальные выставочные витрины для хранения музейных материалов и экспонатов. Затем мы должны собрать музейные материалы, которые в разные периоды были обнаружены или найдены на территории Лчашена и хранятся в ряде музеев Армении. Есть и такие, которые находятся у разных людей. Мы должны собрать штат научных сотрудников и отправить их на переподготовку. Мы должны популяризировать также и археологические и историко-культурные ценности Лчашена и направить их на развитие археологического туризма. Одним словом, дел хотя и много, но важно то, что они уже начались и успешно продвигаются”, - отметил Корюн Маргарян.

Хосров Хлгатян