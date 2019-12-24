Европейские индексы - 23-12-19

МОСКВА, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.13% и составил 13300.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.13% и составил 6029.37 пункта, британский FTSE вырос на 0.54% и составил 7623.59 пункта, а российский RTSI вырос на 0.74% и составил 1535.00 пункта.