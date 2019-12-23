Никол Пашинян навестил Ованеса Чекиджяна по случаю 91-летия маэстро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян навестил Народного артиста СССР, маэстро Ованеса Чекиджяна по случаю своего 91-летия.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Пашинян поздравил маэстро, поблагодарив его за все услуги, которые он оказал нашему народу и родине.

«Уверен, что Вы продолжите эту службу еще в течение длительного времени, тем более что сейчас, думаю, культура и классическая культура становятся все более востребованными», - сказал премьер-министр и пожелал маэстро неисчерпаемой энергии и здоровья.