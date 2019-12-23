Генпрокуратура Армении подала ходатайство об аресте Нарека Саргсяна

Генеральная прокуратура Армении подала ходатайство о применении в отношении Нарека Саргсяна ареста в качестве меры пресечения. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник управления по связям с общественностью генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

«Ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении Нарека Саргсяна уже подано в суд», - сказала Хачатрян.

Напомним, что 21 декабря в сопровождении служащих полиции из Чехии в Армению был доставлен Нарек Александрович Саргсян.

26 июня 2018 года в Службе национальной безопасности РА было возбуждено уголовное дело по признакам незаконных приобретения, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконного оборота в целях сбыта или изготовления либо незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

6 июля в отношении Нарека Саргсяна был объявлен розыск, 24 июля Саргсян был объявлен в международный розыск. Благодаря масштабным оперативно-розыскных мероприятиям, проведенным различными подразделениями Полиции, а также НЦБ Интерпола в Армении в сотрудничестве с правоохранительными органами ряда европейских стран и Интерполом, Нарек Александрович Саргсян, объявленный в международный розыск правоохранительными органами Республики Армения был обнаружен в Праге 6 декабря.

Продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по данному факту.