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В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".

"Расследование убийства подданного Джамаля Хашукджи завершено, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, еще трое — к 24 годам тюремного заключения, следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений", — отметила генпрокуратура.

При этом консул генконсульства королевства в Стамбуле был признан невиновным, предоставив доказательства пребывания в другом месте во время совершения преступления.




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БелТА

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