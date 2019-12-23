Состоялись выборы исполкома и вице-президента ФФА

После выборов президента Федерации футбола Армении были также избраны 14 членов исполкома ФФА. Как сообщает Арменпресс, в состав исполкома входят:

Агабекян Грачик

Агбалян Гагик

Аракелян Ким

Навоян Баграт

Яган Грач

Галстян Погос

Тигран Акопян

Арен Мкртчян

Карен Шабоян

Шахгельдян Армен

Айк Казазян

Никогосян Армен

Альберт Саркисян

Артур Саакян

Анна Тадевосян

Гарибян Асмик:

Армен Никогосян избран вице-президентом ФФА. За него проголосовали все присутствующие.