Азиатские индексы не изменились - 23-12-19
ТОКИО, 23 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.02% и составил 23821.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.21% и составил 1729.42 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.40% и составил 2962.75 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 27906.41 пункта.
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