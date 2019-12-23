Азиатские индексы не изменились - 23-12-19

ТОКИО, 23 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.02% и составил 23821.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.21% и составил 1729.42 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.40% и составил 2962.75 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 27906.41 пункта.