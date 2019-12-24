Мероприятия предстоящие 24 декабря

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 24 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в открытии медицинского центра в Дилижане.

Заместители министра экономики на созванной пресс-конференции представят стратегию стабильного развития сельского хозяйства Армении и реализуемые программы.

Директор ООО “ЭМ Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International association” в Армении, Арам Навасардян представит результаты исследования ”Ереванцы о Ереване”.

С журналистами встретится посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Депутат от фракции “Мой шаг” Тигран Карапетян представит достижения военной сферы 2019 года.

Заместитель председателя постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции А. Памбухчян обобщит год председательства Армении в органах ЕАЭС.

В центральном офисе РПА ко внешним и внутренним политическим развитиям обратится член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

В резиденцию президента РА приглашены дети приграничных общин Тавушской области.

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