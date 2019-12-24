Мероприятия предстоящие 24 декабря
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.
Сегодня, 24 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в открытии медицинского центра в Дилижане.
Заместители министра экономики на созванной пресс-конференции представят стратегию стабильного развития сельского хозяйства Армении и реализуемые программы.
Директор ООО “ЭМ Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International association” в Армении, Арам Навасардян представит результаты исследования ”Ереванцы о Ереване”.
С журналистами встретится посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
Депутат от фракции “Мой шаг” Тигран Карапетян представит достижения военной сферы 2019 года.
Заместитель председателя постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции А. Памбухчян обобщит год председательства Армении в органах ЕАЭС.
В центральном офисе РПА ко внешним и внутренним политическим развитиям обратится член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.
В резиденцию президента РА приглашены дети приграничных общин Тавушской области.
Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am
Следите за нами также в Twitter и Facebook.