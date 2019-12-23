Иран запланировал ежемесячно увеличивать запасы обогащенного урана на 200 кг

Иран располагает в настоящее время 800 кг обогащенного урана, и каждый месяц его запасы будут увеличиваться примерно на 200 кг, сообщил в понедельник глава Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи, слова которого приводят иранские СМИ.

Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы Ирану разрешалось иметь 300 кг низкообогащенного урана, а излишки он должен был отправлять за рубеж, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На вопрос о том, решил ли Иран повысить уровень обогащения урана до 20%, Салехи ответил, что у его организации "нет проблем сделать это в случае получения соответствующего указания".

"Но я не могу говорить, принято такое решение или нет. Такое решение должны принимать руководители страны, президент", - отметил глава организации, которого цитируют иранские СМИ.