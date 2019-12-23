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Четыре года строительства Крымского моста показали на видео

Четыре года строительства Крымского моста показали на видео

Строительство моста через Керченский пролив между полуостровом Крым и Краснодарским краем, которое длилось четыре года, показали в двухминутном видео. Ролик был опубликован на YouTube-канале инфоцентра «Крымский мост», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах 147-секундной записи полностью запечатлен процесс возведения сооружения. Также в ролике сообщается, что в ходе работ было задействовано семь тысяч свай от 23 до 108 метров, 8,6 миллиона тонн материалов, 595 опор и 160 тысяч тонн пролетов. Также известно, что над проектом трудились 15 тысяч рабочих и инженеров.




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