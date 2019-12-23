Супруге президента Республики Армения Нунэ Саркисян вручена премия "Женщина года" Армянской PR-ассоциации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, глава PR-ассоциации Астхик Аветисян поздравила г-жу Саркисян и вручила символическую статуэтку и диплом.

В ходе встречи Аветисян представила информацию о деятельности своей организации, а также о процессе проведения премии и награждения победителей. По словам Астхик Аветисян, исследование показало, что общественность высоко ценит деятельность супруги президента, особенно постоянное внимание, уделяемое ею детям с ограниченными возможностями и аутизмом.

Госпожа Нунэ Саркисян поблагодарила за награду. Она придала большое значение деятельности ассоциации и пожелала им дальнейших успехов в профессиональной деятельности.