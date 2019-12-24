Ереванский транспорт не подобает ереванцу: эксклюзивное интервью Айка Марутяна

Мэр Еревана Айк Марутян обещает столице очень интересные градостроительные программы. Он решительно настроен на решение существующих проблем и претворение в жизнь обещанных программ. В эксклюзивном интервью «Арменпресс» Айк Марутян подвел итоги работы, проделанной в уходящем году, наметил новые направления деятельности.

- Господин Марутян, во время Вашей предвыборной кампании Вы обещали осуществить изменения и реформы в ряде сфер. Самым важным и первоочередным изменением для ереванцев и было и остается улучшение транспортной системы. Недавно Вы были в Брюссель для участия в выставке “BusWorld Europe 2019”. С какими новостями Вы вернулись оттуда и насколько реалистично жителям Еревана в ближайшем будущем иметь новую транспортную систему?

- Вопрос реформирования общественного транспорта, конечно, одна из самых приоритетных проблем в нашем городе, на данный момент, после принципиального решения вопроса вывоза мусора, пожалуй, самый первоочередный. Мы не прекращаем повторять те оценки, которые были даны этому вопросу и в предыдущие годы. Ереванский транспорт сегодня не только не удобен или не безопасен, но и в самом конкретном смысле слова - не подобает ереванцу. Проблема десятилетиями не получала системного решения, а за последнее десятилетие ситуация более ухудшилась. Поэтому сегодня мы стоим перед проблемой внедрения новой транспортной системы и радикального изменения нашего восприятия общественного транспорта. Тем более, в условиях огромного количества легковых автомобилей мы должны создать конкурентоспособную систему общественного транспорта, проще говоря, чтобы люди отказались ездить в городе на своих автомобилях, и пересели бы на автобусы. В течение этого года мы окончательно утвердили проект новой транспортной сети, разработали финансовую модель ее реализации, которая была одобрена правительством, и уже со следующего года, скажем так, с бумаги, мы перенесем вопрос на поле реализации. Согласно новому плану, город будет обслуживать около 850 автобусов различного объема и различного размера и более 100 троллейбусов. Мы ждем положительных результатов и от сотрудничества с нашими постоянными международными партнерами и дружественными странами. Так что, озвученные мной еще в декабре прошлого года сроки реализации реформы остаются в силе, и мы увидим реальные результаты уже в 2021 - 22 годах.

Беседу Вела Лилит Демурян

Фото: Артур Арутюнян

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