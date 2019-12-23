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СМИ: в Индонезии три студента погибли при затоплении пещеры

СМИ: в Индонезии три студента погибли при затоплении пещеры

Спасатели извлекли тела трех студентов, погибших в результате затопления пещеры в провинции Западная Ява. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила газета The Jakarta Post.

По ее данным, студенты были членами общества любителей природы при учебном заведении и отправились в пещеру в поход вместе с организованной группой.

Как отмечают спасатели, молодые люди, по всей видимости, погибли от недостатка кислорода из-за начавшейся паники.

Отмечается, что причиной затопления стал сильный ливень, из-за которого студенты оказались заблокированы в пещере.

 

 




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