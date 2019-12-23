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Эчмиадзин передал Ливанской епархии ААЦ 50 тыс долларов в качестве помощи местным армянам

Эчмиадзин передал Ливанской епархии ААЦ 50 тыс долларов в качестве помощи местным армянам

По благословению и решению Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, Его Святейшества Гарегина Второго, Первопрестольный Святой Эчмиадзин в качестве помощи передал Ливанской епархии ААЦ 50 тыс долларов США для нужд армянской общины в эти тяжелые дни.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина Ваграм Меликян.




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БелТА

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