Эчмиадзин передал Ливанской епархии ААЦ 50 тыс долларов в качестве помощи местным армянам

По благословению и решению Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, Его Святейшества Гарегина Второго, Первопрестольный Святой Эчмиадзин в качестве помощи передал Ливанской епархии ААЦ 50 тыс долларов США для нужд армянской общины в эти тяжелые дни.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина Ваграм Меликян.