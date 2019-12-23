Взрывающийся Samsung Galaxy Note 7 признали величайшим провалом десятилетия

Издание The Verge составило рейтинг главных разочарований десятилетия. Величайшим провалом среди гаджетов, по мнению издания, стал смартфон Samsung Galaxy Note 7, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты заметили, что флагман 2016 года называли одним из лучших смартфонов на рынке до появления новостей о случаях возгорания. Менее чем через месяц после релиза стало известно минимум о 35 инцидентах со взрывающимся девайсом. В итоге Samsung пришлось публично признать фатальный дефект аккумулятора и отозвать всю партию Galaxy Note 7.

Кроме аппарата корейской компании в десятку попали платформа Windows Phone, провалившиеся в продаже очкиGoogle Glass, телефон Amazon Fire, телевизоры с 3D-экраном, ПО для быстрого обмена сообщениями Google Hangouts и проблемная клавиатура актуальных MacBook.