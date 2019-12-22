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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Азербайджан при стрельбе в направлении населенных пунктов Тавуша применил разнокалиберное оружие

 

 

Госдеп США отреагировал на принятую в Сенате резолюцию о признании Геноцида армян

 

 

Премьер-министр назвал председательство Армении в органах ЕАЭС очень продуктивным

 

 

Сенат Нидерландов единогласно ратифицировал Соглашение Армения-ЕС

 

 

Сенат Франции ратифицировал соглашение Армения-ЕС

 

 

Президент подписал Закон “О ратификации Соглашения об отмене визового режима между Арменией и КНР”

 

 

Сократилось количество граждан, обратившихся в страны ЕС за убежищем

 

 

Бюджетная авиакомпания “Wizz Air”  начнет полеты из Армении, стоимость билета от 24.99 евро

 

 

Совет директоров ЕБРР утвердил кандидатуру Армении для проведения годичного собрания в Ереване

 

 

ВС Армении оснащены системами ПВО TOР-M2 KM

 

 

В социальных сетях распространяются первые фотографии поставляемых в Армению истребителей Су-30СМ

 

 

Премьер-министр коснулся уголовного дела в связи с незаконными усыновлениями детей

 

 

Внешняя и внутренняя безопасность Армении является приоритетом всех приоритетов: премьер-министр

 

 

Арарат Мирзоян представил принципы реформ в сфере образования

 

 

“Арменпресс” вступает в новое столетие: государственному агентству 101 год

 

 

Внутренний туризм в Республике Армения за год вырос на 45,7%

 

 

Армяне диаспоры в технологической сфере Армении, пользуясь льготами, открыли около 45 компаний

 

 

По уголовному делу о случаях незаконного усыновления детей предъявлено обвинение трем лицам

 

 

СНБ раскрыла случай получения взятки бывшим мэром Еревана в особо крупном размере

 

 

Путин наградил уходящего с должности председателя коллегии ЕЭК Саркисяна орденом Дружбы

 

 

Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки

 

 

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

 

 

ИА “Арменпресс” награждено памятной медалью “Ованес Туманян 150”

 

 

С 2020 года станет легче увидеть Ани: будет изменен режим доступа




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