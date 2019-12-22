«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Азербайджан при стрельбе в направлении населенных пунктов Тавуша применил разнокалиберное оружие
Госдеп США отреагировал на принятую в Сенате резолюцию о признании Геноцида армян
Премьер-министр назвал председательство Армении в органах ЕАЭС очень продуктивным
Сенат Нидерландов единогласно ратифицировал Соглашение Армения-ЕС
Сенат Франции ратифицировал соглашение Армения-ЕС
Президент подписал Закон “О ратификации Соглашения об отмене визового режима между Арменией и КНР”
Сократилось количество граждан, обратившихся в страны ЕС за убежищем
Бюджетная авиакомпания “Wizz Air” начнет полеты из Армении, стоимость билета от 24.99 евро
Совет директоров ЕБРР утвердил кандидатуру Армении для проведения годичного собрания в Ереване
ВС Армении оснащены системами ПВО TOР-M2 KM
В социальных сетях распространяются первые фотографии поставляемых в Армению истребителей Су-30СМ
Премьер-министр коснулся уголовного дела в связи с незаконными усыновлениями детей
Внешняя и внутренняя безопасность Армении является приоритетом всех приоритетов: премьер-министр
Арарат Мирзоян представил принципы реформ в сфере образования
“Арменпресс” вступает в новое столетие: государственному агентству 101 год
Внутренний туризм в Республике Армения за год вырос на 45,7%
Армяне диаспоры в технологической сфере Армении, пользуясь льготами, открыли около 45 компаний
По уголовному делу о случаях незаконного усыновления детей предъявлено обвинение трем лицам
СНБ раскрыла случай получения взятки бывшим мэром Еревана в особо крупном размере
Путин наградил уходящего с должности председателя коллегии ЕЭК Саркисяна орденом Дружбы
Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
ИА “Арменпресс” награждено памятной медалью “Ованес Туманян 150”
С 2020 года станет легче увидеть Ани: будет изменен режим доступа