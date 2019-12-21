В Ереване зажгли огни на главной елке

В Ереване состоялась торжественная церемония включения огней на главной елке республики. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Никол Пашинян с членами семьи - супругой Анной Акопян и дочерьми.

Как сообщает Арменпресс, затем премьер-министр вместе с семьей осмотрел открытые в рамках Рождественской ярмарки павильоны в Парке 2750-летия Еревана.