В Ереване зажгли огни на главной елке
В Ереване состоялась торжественная церемония включения огней на главной елке республики. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Никол Пашинян с членами семьи - супругой Анной Акопян и дочерьми.
Как сообщает Арменпресс, затем премьер-министр вместе с семьей осмотрел открытые в рамках Рождественской ярмарки павильоны в Парке 2750-летия Еревана.
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