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В Ереване зажгли огни на главной елке

В Ереване зажгли огни на главной елке

В Ереване состоялась торжественная церемония включения огней на главной елке республики. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Никол Пашинян с членами семьи - супругой Анной Акопян и дочерьми.

Как сообщает Арменпресс, затем премьер-министр вместе с семьей осмотрел открытые в рамках Рождественской ярмарки павильоны в Парке 2750-летия Еревана.




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