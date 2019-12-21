Хорен Ованнисян снял свою кандидатуру на пост президента ФФА

Легендарный футболист Хорен Ованнисян снял свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Армении.

Как передает Арменпресс, официальный сайт Федерации футбола Армении обнародовал заявление.

«Сегодня Федерация футбола Армении получила официальное письмо от ФК «Ани», в котором говорится, что ФК «Ани» снимает кандидатуру Хорена Ованнисяна, выдвинутую на пост президента Федерации футбола Армении», - говорится в сообщении.

На предстоящих 23 декабря внеочередных выборах президента Федерации футбола Армении будут баллотироваться два кандидата — Товмас Григорян и Армен Меликбекян.